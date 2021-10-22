США ответят за обстрел своей базы в Сирии

Военная база США в сирийском пограничном городе Эт-Танф подверглась "преднамеренному и скоординированному нападению". Вашингтон оставляет за собой право на ответ. Об этом заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Идет расследование произошедшего.

"Согласно первоначальным данным, при атаке использовались как беспилотники, так и ракеты. Нам на данный момент не известно о пострадавших среди американских военнослужащих", – сказала она.