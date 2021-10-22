Ульвия Худиева, собкор 22 октября 2021, 23:41

«У всех наших родственников и друзей есть сыновья. Но меня муж обвиняет в том, что я рожаю только девочек». Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az рассказала 31-летняя Матанат Фараджева, которая с горечью призналась, что уже потеряла счет сделанным абортам. Хотя женщина внимательно прислушивается к советам родственников и пробует все народные поверья, чтобы родить, наконец, мальчика, она, тем не менее, боится забеременеть, опасаясь, что это опять будет девочка. 29-летняя Илаха Мехтиева, напротив, считает себя жертвой. По настоянию родителей, выступающих против развода, она вынуждена терпеть скандалы, которые ей закатывает муж. В такой ситуации Илаха не хочет рожать и видит единственный выход в абортах. По свидетельству врача-гинеколога Клинического медицинского центра («Семашко») Тараны Гасановой, с сожалением отметившей, что пропаганда способов предохранения от беременности и вреде абортов не дают нужных результатов, она знает женщин, делавших аборты по 10–12 раз.

Около 35 тысяч абортов в год Недавно Госкомстат обнародовал официальную статистику по абортам, согласно которой в 2020 году в Азербайджане было зарегистрировано 34.719 абортов. При этом, 777 абортов во время первой беременности. Статистика по-настоящему удручает: 29 абортов было сделано девушкам в возрасте 15-17 лет, 1.270 абортов – женщинам в возрасте 18-19 лет, 7.552 - в возрасте 20-24 лет, 10.993 - в возрасте 25-29 лет, 9.445 – в возрасте 30-34 лет и 5.430 - женщинами старше 35 лет. Нет обширных исследований причин абортов В ряде международных отчетов указано, что в некоторых странах наблюдается резкая диспропорция в количестве появляющихся на свет мальчиков и девочек. Девочек рождается все меньше и меньше. Эта тенденция особенно выпукло отслеживается в одиннадцати странах мира, включая Азербайджан, названный ВОЗ вторым после Китая государством, в котором беременность искусственно прерывается по половому признаку будущего ребенка. Даже по данным шестилетней давности, по статистике вторых детей, рожденных в каждой азербайджанской семье, на 100 девочек приходится 112 мальчиков, при рождении третьего ребенка – на 100 девочек 151 мальчик, по четвертым и последующим детям - на 100 девочек 166 мальчиков. В результате количество женщин в Азербайджанской Республике упало до 46 процентов! На фоне этой печальной статистики рост количества произведенных в стране абортов грозит еще больше усилить биологическую диспропорцию и отрицательно сказаться на демографических перспективах страны.

Селективные аборты Не секрет, что, в соответствии с существующими гендерными стереотипами, в Азербайджане считается, что мальчик более желанен в семьях, чем девочка, поскольку является наследником. И хотя селективные аборты в нашей стране запрещены на законодательном уровне, прерывать беременность по медицинским или социальным причинам можно вплоть до 12-й недели. Делать же аборты на более поздней стадии беременности разрешено только при показании врачей или с разрешения соответствующего органа исполнительной власти. Тем не менее, тот факт, что в процентном соотношении населения количество женщин в Азербайджане составляют всего 46 процентов, свидетельствует о продолжающейся практике селективных абортов. Ранние браки и изнасилования… Председатель Общественного объединения помощи женщинам «Темиз дунья» Мехрибан Зейналова считает неправильным предоставлять сухую статистику по абортам без всестороннего расследования и комплексного изучения причин. По её мнению, такая статистика формирует в международных отчетах негативное представление об Азербайджане. Зейналова напоминает, что абортами, зачастую, завершаются последствия случайных беременностей и сексуального насилия. «Несомненно, среди причин абортов, на которые идут молодые девушки, преобладают ранние браки и сексуальное насилие, - уверена Мехрибан Зейналова. – Периодические появляющиеся в соцсетях видеоматериалы это только подтверждают. Но есть и случаи сексуального домогательства на рабочих местах».