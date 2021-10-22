В Азербайджане 35 тысяч абортов за год! А количество женщин упало на 46%! мы замечаем проблемы
«У всех наших родственников и друзей есть сыновья. Но меня муж обвиняет в том, что я рожаю только девочек». Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az рассказала 31-летняя Матанат Фараджева, которая с горечью призналась, что уже потеряла счет сделанным абортам. Хотя женщина внимательно прислушивается к советам родственников и пробует все народные поверья, чтобы родить, наконец, мальчика, она, тем не менее, боится забеременеть, опасаясь, что это опять будет девочка.
29-летняя Илаха Мехтиева, напротив, считает себя жертвой. По настоянию родителей, выступающих против развода, она вынуждена терпеть скандалы, которые ей закатывает муж. В такой ситуации Илаха не хочет рожать и видит единственный выход в абортах.
По свидетельству врача-гинеколога Клинического медицинского центра («Семашко») Тараны Гасановой, с сожалением отметившей, что пропаганда способов предохранения от беременности и вреде абортов не дают нужных результатов, она знает женщин, делавших аборты по 10–12 раз.
Около 35 тысяч абортов в год
Недавно Госкомстат обнародовал официальную статистику по абортам, согласно которой в 2020 году в Азербайджане было зарегистрировано 34.719 абортов. При этом, 777 абортов во время первой беременности. Статистика по-настоящему удручает: 29 абортов было сделано девушкам в возрасте 15-17 лет, 1.270 абортов – женщинам в возрасте 18-19 лет, 7.552 - в возрасте 20-24 лет, 10.993 - в возрасте 25-29 лет, 9.445 – в возрасте 30-34 лет и 5.430 - женщинами старше 35 лет.
Нет обширных исследований причин абортов
В ряде международных отчетов указано, что в некоторых странах наблюдается резкая диспропорция в количестве появляющихся на свет мальчиков и девочек. Девочек рождается все меньше и меньше. Эта тенденция особенно выпукло отслеживается в одиннадцати странах мира, включая Азербайджан, названный ВОЗ вторым после Китая государством, в котором беременность искусственно прерывается по половому признаку будущего ребенка.
Даже по данным шестилетней давности, по статистике вторых детей, рожденных в каждой азербайджанской семье, на 100 девочек приходится 112 мальчиков, при рождении третьего ребенка – на 100 девочек 151 мальчик, по четвертым и последующим детям - на 100 девочек 166 мальчиков.
В результате количество женщин в Азербайджанской Республике упало до 46 процентов! На фоне этой печальной статистики рост количества произведенных в стране абортов грозит еще больше усилить биологическую диспропорцию и отрицательно сказаться на демографических перспективах страны.
Селективные аборты
Не секрет, что, в соответствии с существующими гендерными стереотипами, в Азербайджане считается, что мальчик более желанен в семьях, чем девочка, поскольку является наследником. И хотя селективные аборты в нашей стране запрещены на законодательном уровне, прерывать беременность по медицинским или социальным причинам можно вплоть до 12-й недели. Делать же аборты на более поздней стадии беременности разрешено только при показании врачей или с разрешения соответствующего органа исполнительной власти.
Тем не менее, тот факт, что в процентном соотношении населения количество женщин в Азербайджане составляют всего 46 процентов, свидетельствует о продолжающейся практике селективных абортов.
Ранние браки и изнасилования…
Председатель Общественного объединения помощи женщинам «Темиз дунья» Мехрибан Зейналова считает неправильным предоставлять сухую статистику по абортам без всестороннего расследования и комплексного изучения причин. По её мнению, такая статистика формирует в международных отчетах негативное представление об Азербайджане.
Зейналова напоминает, что абортами, зачастую, завершаются последствия случайных беременностей и сексуального насилия.
«Несомненно, среди причин абортов, на которые идут молодые девушки, преобладают ранние браки и сексуальное насилие, - уверена Мехрибан Зейналова. – Периодические появляющиеся в соцсетях видеоматериалы это только подтверждают. Но есть и случаи сексуального домогательства на рабочих местах».
Однако гинеколог Тарана Гасанова отмечает, что опубликованная статистика по абортам в целом объективна, поскольку представлена на основе информации, полученной из больниц.
«Анализируя медицинские карты пациенток, решивших сделать аборт, убеждаешься, что большинство из них проходили эту малоприятную процедуру как минимум один раз, - говорит Тарана Гасанова. – Впрочем, среди обращающихся есть и такие, кто делал аборты от восьми до двенадцати раз! Интересно, что использовать для предотвращения беременности контрацепцию большинство наотрез отказываются – считают, что противозачаточные средства вызывают онкологию. При этом аборт они вредным не считают. Хотя достаточно просто зайти в Google и убедиться в обратном».
По словам гинеколога, больше всего за абортом обращаются женщины в возрасте 25-38 лет.
«Во время аборта порой возникают сильные кровотечения, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья пациенток и даже к их смерти. Также не исключено возникновение хронически болей, неврозов, не говоря уже о том, что искусственное прерывание беременности, зачастую, обрекает женщин на бесплодие. Но несмотря на то, что аборты таят в себе великое множество рисков, женщин это не останавливает, и они обращаются снова и снова», - говорит Тарана Гасанова.
Опасные советы из соцсетей
Как уже упоминалось, после третьего месяца беременности аборты в нашей стране запрещены. Тем не менее, женщины, зачастую рискуя жизнью, находят способ прервать беременность. В социальных сетях есть множество групп, где женщине могут насоветовать кучу всяких лекарственных препаратов, которые, якобы, могут привести к потере плода. В результате таких «экспериментов» многие женщины попадают с обильными внутренними кровотечениями в операционные больниц, где врачам приходится сражаться за их жизнь. В особенности это касается женщин, которым, по состоянию здоровья, аборты противопоказаны. В таких случаях медикаментозное прерывание беременности опасно вдвойне.
Каждая третья из десяти беременностей в мире заканчивается абортом
Как заявила haqqin.az врач-методист Центра общественного здоровья и реформ Минздрава Афет Мамедова, из каждых десяти беременностей в мире три прерываются искусственно. Что же касается незапланированных беременностей, то здесь пропорция еще выше – 6:10.
«Во время аборта высока вероятность кровотечений и инфекционных заболеваний, - говорит Афет Мамедова. - Последствия могут возникнуть и после аборта. К сожалению, в последнее время увеличивается число абортов среди подростков и молодых девушек. Они еще слишком молоды, чтобы осознать всю опасность и непредсказуемость абортов. Вот почему именно эта возрастная категория должна стать главным адресатом разъяснительной кампании по грамотному использования противозачаточных средств».