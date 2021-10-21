Мариана Василева о встрече с Ильхамом Алиевым, прошедшей Олимпиаде и чемпионате мира в Японии

Эльмир Алиев, отдел спорта 00:30

С 27 по 31 октября в японском городе Китакюсю пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике, в котором примут участие и азербайджанские спортсменки. Нашу страну в Японии представят Зохра Агамирова, Арзу Джалилова, Нармин Байрамова, а также групповая команда в составе Зейнаб Гумматовой, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной.

Команда отправится в Страну Восходящего солнца сегодня. Перед поездкой haqqin.az пообщался с главным тренером сборной Азербайджана Марианой Василевой. Но начали мы не с чемпионата мира, а с визита президента Азербайджана Ильхама Алиева, первого вице-президента, президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой, посетивших в пятницу новое здание Национальной гимнастической арены. «Для нас сегодня был еще один незабываемый день, - говорит Мариана Василева. – Потому что каждая встреча с господином президентом и Мехрибан ханум навсегда остается в моей памяти и памяти наших тренеров. Я очень рада, что, несмотря на свою занятость, глава государства и первый вице-президент нашли время посетить дом гимнастики, посмотреть на выступления наших спортсменок накануне чемпионата мира. Благодарю их за этот визит. И спасибо за ту поддержку, которую они оказывают не только гимнастике, но и другим видам спорта. Спасибо за то, что они делают для нашей страны! Президент и первая леди ежедневно демонстрируют нашему народу, что означает быть патриотом и ставить превыше всего интересы своей страны. Мы все должны учиться этому у них. Еще раз спасибо за эту встречу и надеюсь, мы оправдаем их надежды».

Говоря об ожиданиях от предстоящего чемпионата мира, который, как и недавние Олимпийские игры, пройдет в Японии, главный тренер отметила, что верит, что наши гимнастки смогут показать все, на что они способны. «Если вспоминать об Олимпиаде в Токио, то она получилась очень необычной, - говорит наставница. – Все спортсмены, тренеры и функционеры были счастливы, что Игры вообще состоялись. Но, конечно, проведение Олимпиады без зрителей – это совсем другие эмоции. Не чувствовалось той атмосферы. Однако это все равно был хороший опыт. Мы сделали соответствующие выводы. Вернемся в Японию с новыми силами и надеждами на хорошее выступление. Девочки были готовы к Олимпийским играм. И сейчас они тоже в прекрасной форме. Однако нам немного не хватает уверенности в себе, которая есть у других команд. Настраиваем, говорим гимнасткам, что они отлично готовы. Возможно, причина в том, что у нас не такие глубокие традиции, как в других странах. В любом случае верим в успешное выступление. И не только на чемпионате мира, но и в будущем. Я верю, что эта групповая команда и наши индивидуалки будут еще несколько лет выступать, набираясь опыта и показывая все более высокие результаты. А пока наши гимнастки слишком юны по сравнению с другими командами. В этом есть и плюсы, и минусы. Я никогда не ставлю перед спортсменками конкретной задачи занять то или иное место. Надо научиться выступать на соревнованиях так же бесподобно, как ты делаешь упражнение на тренировках. На турнирах девочки хотят выступить еще лучше, а лучше и не надо – нужно выйти и сделать так же. Опять-таки надеемся, что с опытом и со временем стабильность придет». Лидер сборной Азербайджана Зохра Агамирова приняла решение продолжить карьеру после Олимпиады, что не могло не порадовать тренерский штаб национальной команды. «Я этому очень рада, - продолжает Мариана Василева. – У Зохры сильно изменилось отношение к тренировкам. Не хочу сказать, что раньше оно было каким-то не таким, но сейчас оно стало более профессиональным. У Зохры были мысли насчет завершения карьеры после Олимпиады. Мы обсуждали эту тему еще до Игр, и она тогда думала, как ей поступить. Мы ей посоветовали не заканчивать, и, считаю, что это был правильный совет. Я уважаю Зохру за то, что она обсудила этот вопрос с нами, а не поставила перед фактом. Так и должен поступать любой профессиональный спортсмен. Пока мы договорились, что она остается на год. Если она решит продолжить карьеру до Олимпиады-2024 в Париже, я буду ей благодарна. Аппетит приходит во время еды. Думаю, она примет правильное решение для нее самой и для страны».

По сравнению с Олимпиадой в составе групповой команды произошла замена. Вместо Нармины Самедовой будет выступать Гюллю Агаларзаде. «Нармина Самедова участвовала в индивидуальных соревнованиях на чемпионатах Европы и мира среди юниорок, - объясняет главный тренер. - Когда я выбирала, кто пополнит групповую команду, то выбор стоял между Нарминой и Арзу Джалиловой, у которой уже были определенные результаты, и, я думаю, что они будут выше и среди сеньорок. Я выбрала Нармину, хотела ее поощрить и дать ей шанс. Но порой люди довольствуются малым. Видимо Нармине выступления на Олимпиаде было достаточно. Она завершила карьеру. Самедову заменила Гюллю Агаларзаде, которая с 2017 года является членом сборной Азербайджана. Она выступала в юниорской групповой команде. После этого Гюллю несколько лет была запасной. Она – яркий пример того, как человек умеет ждать и терпеть. Я думаю, что ее успехи впереди. Побольше бы нам таких девочек с большой мотивацией. Гюллю ничуть не испугалась, когда ей сказали, что она будет в основной групповой команде. Гордится тем, что будет представлять Азербайджан на взрослом чемпионате мира. Также на этом чемпионате мира мы даем шанс индивидуалке Нармин Байрамовой. Хочу, чтобы она, несмотря на недавний перелом руки, впервые выступила среди взрослых. Хорошо готова и групповая команда. Дай Бог, чтобы у нас все сложилось удачно, и мы выступили бы без ошибок и без потерь. Если девочки это сделают, то результат будет».