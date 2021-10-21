Цифры, конечно, крошечные по сравнению с другими странами мира, но китайские города быстро сдерживают вспышки в соответствии с жесткими национальными принципами “нулевой терпимости”.

В пятницу 22 октября некоторые части Китая пошли на ужесточение карантинного режима из-за локальной вспышки COVID-19: некоторые районы Пекина были заблокированы, а в северо-западных частях страны закрылись общественные места. Все это произошло на фоне 28 (!) новых случаев заражения коронавирусом при населении 1,4 миллиарда человек.

Появившийся впервые в китайском Ухане коронавирус унес жизни почти 5 миллионов человек на сегодняшний день, сотни тысячи человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает Университет Джона Хопкинса.

Например, в районе Чанпин в Пекине людям запретили покидать свои жилые комплексы, приостановили очные занятия в школах и приказали предприятиям закрыться и отправить рабочих домой.

На этой неделе Пекин, готовящийся принять зимние Олимпийские Игры в 2022 году, начал вакцинировать бустерной дозой людей, которые примут участие в Олимпиаде.

В провинции Хэбэй, расположенной недалеко от столицы, а также в городах Синтай и Баодин, было выявлено в общей сложности 4 бессимптомных больных. Эти города также будут принимать некоторые соревнования Игр.

Большинство из 70 подтвержденных случаев, зарегистрированных с 16 по 22 октября, приходятся на долю провинции Ганьсу, автономного района Нинся и некоторых отдаленных районов Внутренней Монголии, в которых уровень здравоохранения ниже по сравнению со всей страной.

Государственное телевидение ранее сообщило, что в десятке городов в провинции Ганьсу полностью приостановлено движение междугородних автобусов.

В провинции Цинхай аэропорт прекратил обслуживание пассажиров, выполняющих пересадочные рейсы. Отметим, что с начала 2021 года в этой провинции выявлен всего 1 случай заболевания коронавирусом.

Путешественники, прибывающие в китайскую провинцию Нинся, обязаны сдать анализы, прежде чем им разрешат въезд, а также должны в течение недели оставаться на карантине для наблюдения за состоянием здоровья.

В провинции Синцзян в октябре зафиксирован 1 случай заражения COVID-19 и всего 5 бессимптомных больных. Несмотря на это, железнодорожное ведомство Китая заявило о приостановке погрузок, предназначенных для некоторых станций в регионе.

Такие “драконовы меры” дают свои плоды: по состоянию на 21 октября в Китае было зарегистрировано 96 665 подтвержденных случаев коронавируса. С начала пандемии число погибших от осложнений COVID-19 составило 4636 человек.