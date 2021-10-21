Возлюбленная Саакашвили: «Состояние Михаила приближается к критическому»

Возлюбленная Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько накануне встретилась с экс-президентом в тюрьме. Ясько оставила запись на своей странице в фейсбуке. По ее словам, состояние Саакашвили приближается к критическому:

"Моя четвертая поездка к Михаилу Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме. Сегодня мы говорили много. Около пяти часов… Сегодня 22-й день голодовки. Михаил, как и раньше, настроен бороться до конца. Я уже не раз просила его прекратить голодовку, но решение непоколебимо. Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается, и это очень хорошо видно. Я рада, что он держится. Но в этот раз мне грустно... Потому что я понимаю, что он в опасности. И уже приближается состояние к критическому", - написала Ясько.