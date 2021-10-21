Молдавия может полностью остаться без газа

Российско-молдавские переговоры по газу у вице-премьера Дмитрия Козака завершились безрезультатно, новый контракт по газу не был заключен. Об этом сообщил журналистам близкий к переговорам источник, передает ТАСС. Таким образом, существует риск полного прекращения газовых поставок.

Москва предложила Кишиневу справедливую рыночную цену и готова предоставить скидку в 25 процентов, однако единственным условием ее получения является выплата накопившейся задолженности в размере около 700 миллионов долларов, без учета Приднестровья. Молдавская сторона в лице вице-премьеров Владислава Кульминского и Андрея Спыну, в свою очередь, просила о снижении стоимости топлива в два раза, апеллируя к отсутствию денежных средств в стране.