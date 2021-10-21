Израильский премьер об особом отношении Путина к евреям

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным. В официальном Telegram-канале он назвал ее прекрасной, а беседу - глубокой.

«На фоне сочинского побережья мы с Путиным обсудили широкий круг вопросов, от его особого отношения к еврейскому народу до способов борьбы с фундаменталистским исламом. Отношения между нашими странами не только стратегические, но и повседневные. И необходимо продолжать диалог», - отметил Беннет.

Он также указал на опирающиеся корнями в прошлое связи между народами России и Израиля, напомнив о решающей роли русских в победе над нацизмом во время Второй мировой войны. Премьер заключил, что эту память нельзя стирать и следует передавать из поколения в поколение.