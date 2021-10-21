Портреты османских султанов продадут на аукционе

В аукционе под названием “Произведения искусства исламского мира и Индии”, который состоится 28 октября в Лондоне, на лот будут выставлены портреты Орхана Гази, Баязида I, Иса Челеби, Мехмеда I, Селима I и Селима II. Помимо этого, участники аукциона могут приобрести турецкие ковры времен Мехмеда IV, покрытие камня Каабы в Мекке, рукописи и росписи.

В британском аукционном доме Christie’s выставят на продажу 6 портретов османских султанов и принцев, сообщает Haberturk.

Эксперт дома Christie’s Бехназ Атиги Могадам отметил, что портреты, возможно, принадлежат кисти итальянского художника Паоло Веронезе, и изначально их было 14, однако до наших дней дошли всего 6 экземпляров.

Ожидается, что каждая картина уйдет с молотка за 800 тысяч - 1,2 миллионов фунтов.