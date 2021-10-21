Египет договаривается с Sinovac: китайская вакцина станет ведущей в Африке?

Египет стремится расширить сотрудничество с компанией Sinovac, чтобы стать основным центром по экспорту вакцин против коронавируса в страны Африки, сообщает Al Awsat.

Накануне министр здравоохранения Египта Хала Зайед встретилась с вице-президентом по разработкам компании Sinovac Biotech Гао Цяном для обсуждения расширения сотрудничества в области передачи технологии производства вакцин.

Зайед поблагодарила Sinovac за поддержку в борьбе против пандемии COVID-19 путем предоставления вакцин и поставок сырья для их производства в Египте.

В свою очередь, Гао Цян подтвердил, что на встрече обсуждался план по расширению горизонтов сотрудничества в области разработки вакцин.