Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 03:19

Одна из главных трудностей, с которой приходилось сталкиваться азербайджанским дипломатам, стремившимся донести до мировой общественности правду о карабахском конфликте и оккупации азербайджанских земель, была неуемная активность представителей армянского лобби, умудрявшихся даже в пустыне Сахара и на необитаемых островах Микронезии находить патриотов и защитников интересов Армении. Однако приоритетным для них всегда оставался поиск американских, а еще лучше, европейских общественных деятелей, обладающих конвертируемым политическим кредо, и готовых за деньги или другие формы материального поощрения предоставить заказчику свой политический вес и социальный статус. Сам факт того, что эти люди порой даже представления не имели, в какой части света находится Армения и что такое вообще Карабах, не принципиален. Главное, что каждый из этих политиков был готов по принципу «еще не читал, но уже осуждаю» стать послушным ретранслятором позиции Еревана. Но вот ведь какая незадача: со временем, большая часть рекрутированных под красно-сине-желтые знамена Армении европейских лоббистов становилась фигурантами громких коррупционных или криминальных скандалов. Что в результате ставило крест на их политической карьере, попутно вызывая сомнения, относительно бескорыстности их неподдельной озабоченности судьбой далекой и с большим трудом идентифицируемой европейским обывателем Армении.

Именно так, после громкого коррупционного скандала, покинули свои должности глава Христианcко-социальной народной партии Германии и бывший депутат Европарламента Франк Энгель, член Сената Франции и глава муниципалитета города Кламар Филипп Кальтенбах, погоревший на банальной взятке, Член палаты лордов Великобритании небезызвестная баронесса Кэролайн Кокс, обвиненная судом в причастности к работорговле в Судане… И вот на днях, этот список «украсил» один из главных лоббистов карабахского сепаратизма во Франции, бывший мэр города Сарсель и депутат парламента Франсуа Пупони. Напомним читателям haqqin.az, что этот господин возглавляет так называемый Круг дружбы «Франция-Арцах» и находится в «черном списке» МИД Азербайджана за несанкционированное посещение Карабаха. Именно Пупони является автором проекта резолюции о признании независимости «Арцаха», принятой Сенатом Франции. Он же выдвинул резолюции с требованием освободить армянских диверсантов, задержанных в Азербайджане. Судя по всему, Франсуа Пупони хоть и получал немалые деньги от армянской диаспоры Франции, их ему для полноценной жизни, все-таки, не хватало. Иначе суд Понтуаза в пригороде Парижа вряд ли бы выдвинул в его адрес обвинения в нецелевом расходовании общественных средств, мошенничестве, фальсификации документов и злоупотреблении служебными связями. На суде были представлены убедительные доказательства, что в период с 2004 по 2006 годы Франсуа Пупони израсходовал на личные нужды 27 тысяч евро, принадлежащие полугосударственной компании SEM Сhaleur, которую он возглавлял, незаконно снял с банковской карты компании 13.718 евро, незаконно обналичил 13.620 евро в ходе своего делового визита на Корсику...

Нет-нет, эти деньги Пупони в казино не проигрывал, с мафией не расплачивался и даже не покупал на них украшения дамам с пониженной социально ответственностью. По-настоящему бывшего мэра и депутата Сената волновал, судя по всему, только его личный комфорт: почти все деньги, украденные со счетов своей компании, Пупони тратил на пятизвездочные отели, дорогие рестораны, брендовые костюмы и прочие мелочи жизни, способные внести приятное разнообразие в жизнь 60-летнего сибарита: гурмана и, заодно, борца за независимость «Арцаха». Чтобы доказать правомерность этих расходов, адвокат Пупони, Жан-Доминик Франсуа, предоставил список людей, которых его подзащитный, как председатель компании SEM chaleur, неоднократно приглашал в дорогие рестораны на ужин и, соответственно, оплачивал счета. Правда, большая часть людей, указанных в списке, утверждали, что они платили за ужин сами, а други под присягой свидетельствовали, что вообще никогда не ужинали с Пупони.