В Сирии ликвидирован один из лидеров “Аль-Каиды”
В результате авиаудара США на северо-западе Сирии убит высокопоставленный член террористической организации “Аль-Каида” Абдул Хамид аль-Матар, заявил пресс-секретарь Центрального командования США Джон Ригсби.
Сообщается, что аль-Матар был ликвидирован в результате удара, нанесенного самолетом MQ-9. Данных о жертвах среди гражданского населения нет.
Напомним, что 2 дня назад один из главарей африканского филиала террористической организации "Аль-Каида" под названием "Катиба Серма" Нассер Аль Тергуи также был убит после авиаудара.