Родители убитой Болдуином украинки требуют наказать виновных

Живущие в Украине родители погибшего оператора Галины Хатчинс потребовали наказать виновных после того, как их дочь была убита актером Алеком Болдуином на съемках фильма «Ржавчина», пишет The Sun.

Друзья семьи отметили: отец, бывший военнослужащий советского флота, Анатолий и мать Ольга Андрусевич сразу после известий о смерти пытались вылететь в США, но у женщины возникли сложности с документами.

По данным источников, в киностудии опасаются иска со стороны семьи, если выяснится, что гибель оператора можно было избежать.

У погибшей остались муж Мэтью Хатчинс и восьмилетний сын Андрос (Andros) в Калифорнии. Известно, что она окончила Киевский университет по специальности журналистика и часто работала продюсером документальных фильмов BBC.

Министерство иностранных дел Украины попросило дипломатов в Сан-Франциско срочно расследовать обстоятельства смерти Хатчинс. Пресс-секретарь сообщил, что она имела украинское гражданство.