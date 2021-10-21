В США рассекретят новые данные об убийстве Кеннеди

В документе говорится, что в 1992 году Конгресс США принял решение о постепенном обнародовании данных, которые относятся к убийству Кеннеди, если они не нанесут вред обороне, разведке, правоохранительным органам или внешней политике страны.

Администрация американского президента Джо Байдена к 15 декабря опубликует новые материалы, связанные с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на заявление Байдена.

Сейчас американские ведомства занимаются проверкой этих документов. К 15 декабря власти собираются опубликовать те документы, которые не вызвали у них возражений.

«Любая информация, которая в настоящее время удерживается от публичного раскрытия и которую агентства не предложили отложить на более поздний срок, должна быть рассмотрена до 15 декабря 2021 года и будет публично раскрыта в этот день», – говорится в заявлении президента.

Публикацию второй части американские ведомства попросили отложить до 15 декабря 2022 года.

Кеннеди убили 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас, штат Техас. Обвиняемым оказался Ли Харви Освальд. Однако официальная версия была поставлена многими американцами под сомнение. В частности, известно, что за два месяца до покушения на президента Освальд в Мехико встречался с советскими дипломатами.