Билл Гейтс на своей роскошной яхте прибыл в Турцию фото
Американский миллиардер, сооснователь программного гиганта Microsoft Билл Гейтс совершил паломничество в Дом Девы Марии, недалеко турецкого Кушадасы, и посетил древний город Эфес, сообщает информагентство DHA.
«Воспользовавшись своим вертолетом, Билл Гейтс приземлился в аэропорту Сельчука и совершил паломничество в Дом Девы Марии и посетил древний город Эфес», - сообщает агентство.
К берегам Кушадасы в турецкой провинции Айдын Гейтс прибыл на одной из самых роскошных в мире суперяхте Lana в сопровождении судна материально-технической поддержки Wayfinder.