В мире остались два последних северных белых носорога
В мире осталось только два северных белых носорога - Наджин и ее дочь Фату. Последний самец умер еще в 2018 году, с тех пор ученые пытались создать нового с помощью искусственного оплодотворения, однако решили не задействовать 32-летнюю Наджин, учитывая ее возраст и другие факторы передает BBC.
В надежде получить нового носорога ветеринары берут яйцеклетки носорога и отправляют в итальянскую лабораторию для оплодотворения с использованием спермы двух умерших самцов, однако ни Наджин, ни ее дочь Фату не могут сами выносить детеныша.
Сейчас ученые создали 12 эмбрионов, которые хотят вживлять суррогатным матерям из популяции южных белых носорогов.
Северные белые носороги оказались на грани вымирания из-за браконьерства, животное не имеет естественных врагов, кроме людей, которые массово отлавливали животных ради рогов.
В 2001 году в мире насчитывалось 32 северных белых носорога, часть которых жила в зоопарках. Ученые перевозили их в Африку, надеясь, что там они будут размножаться. Однако по состоянию на 2015 год в живых остались только три представителя этого подвида. В марте 2018 года умер последний самец по имени Судан.