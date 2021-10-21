В мире остались два последних северных белых носорога

В мире осталось только два северных белых носорога - Наджин и ее дочь Фату. Последний самец умер еще в 2018 году, с тех пор ученые пытались создать нового с помощью искусственного оплодотворения, однако решили не задействовать 32-летнюю Наджин, учитывая ее возраст и другие факторы передает BBC.

В надежде получить нового носорога ветеринары берут яйцеклетки носорога и отправляют в итальянскую лабораторию для оплодотворения с использованием спермы двух умерших самцов, однако ни Наджин, ни ее дочь Фату не могут сами выносить детеныша.

Сейчас ученые создали 12 эмбрионов, которые хотят вживлять суррогатным матерям из популяции южных белых носорогов.