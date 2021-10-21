Пресс-служба военного ведомства сообщает, что З.Гасанов посетил штаб учений Сухопутных войск и проверил организацию деятельности, заслушал доклады командиров и штабных офицеров о принятых решениях по организации деятельности в ходе операций на карте и макете местности на командном пункте управления, развернутом в полевых условиях.

Основное внимание на учениях, проводимых в горно-лесистой местности со сложным рельефом, уделено развитию уровня знаний командиров и соответствующих должностных лиц, а также навыков управления и оперативного принятия решений.

На учениях, проводимых с применением современных методов управления и с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, были выполнены задачи по взаимодействию с подразделениями других видов войск.