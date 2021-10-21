В сообщении указывается, что 9 ноября при посредничестве президента России Владимира Путина И.Алиев и Н.Пашинян подпишут два документа.

Распространенная накануне армянским ресурсом Aliq Media со ссылкой на «надежные дипломатические источники» сообщение вызвало широкий общественный резонанс в самой Армении и в Азербайджане. Сообщение о предстоящем новом мирном соглашении, которое якобы подпишут 9 ноября в Москве президент Азербайджана И.Алиев и премьер-министр Армении Н.Пашинян вмиг облетело все ведущие СМИ стран.

«Первый документ касается делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, в соответствии с которым Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга, основываясь на картах Генерального штаба Министерства обороны СССР 1920-х годов», - цитирует haqqin.az Aliq Media. Одновременно с этим издание указывает на закономерность недавнего заявления Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» о необходимости заключения мирного соглашения на основе карт Генштаба России.

«Второй документ, по которому в результате недавней армяно-российско-азербайджанской встречи на уровне заместителей премьер-министра была достигнута почти окончательная договоренность, касается разблокировки коммуникаций в регионе, в частности деталей создания дорог-коридоров, в том числе установления сообщения между Азербайджаном и Нахиджеваном (Нахчываном – haqqin)».

Издание анонсирует, что в ближайшие дни будут обнародованы подробности намеченных к подписанию соглашений.