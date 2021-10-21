В США начали расследование вывода Байденом войск из Афганистана

Несколько ведомств в США приступили к новым расследованиям обстоятельств вывода войск из Афганистана, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно данным издания, свои проверки будут проводить генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб, а также Агентства США по международному развитию.

Они также проведут проверку относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия там посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев.

Как отмечает газета, инспекторы будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, который подчиняется Конгрессу.