О каких картах Генштаба по делимитации и демаркации границ Азербайджана и Армении говорил Владимир Путин?

Н aqqin . az беседовал с профессором, доктором технических наук Магсадом Годжамановым - первым профессиональным азербайджанским геодезистом и картографом, заведующим кафедрой картографии и геодезии БГУ, хорошо знающим карты, о которых говорил на Валдайском форуме президент России.

Вопрос делимитации и демаркации границ – это ключ на пути взаимного признания Арменией и Азербайджаном границ между ними, базовое условие, позволяющее урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном и создать на Южном Кавказе атмосферу стабильности и взаимного доверия. С точки зрения международного права и принципов территориальной целостности, восстановление советских границ между двумя южно-кавказскими республиками – это объективный и выверенный шаг вперед.

«Основываясь на этих картах, - отметил В. Путин, - нужно спокойненько сесть с обеих сторон, там есть вещи, требующие взаимных компромиссов: где-то что-то выравнять, где-то что-то обменять… Только так, чтобы это было признано и выгодно обеим сторонам».

Выступая на Валдайском форуме, президент России Владимир Путин заявил, что без участия российской стороны окончательно урегулировать ситуацию на границе с Арменией и Азербайджаном невозможно. По словам главы РФ, административно-политические карты бывшего СССР с указанием границ между союзными республиками находятся в настоящее время в Генштабе российской армии.

- Что представляют собой эти карты?

- Президент России предлагает провести демаркацию и делимитацию армяно-азербайджанской границы по копиям советских топографических карт. Делимитация – это обозначение пунктов и объектов, демаркация - их закрепление, маркировка на этой территории.

В Советском Союзе карты с отображением границ между союзными республиками находились в ведении Главного управления геодезии и картографии при Совете министров СССР (ГУГК при СМ СССР).

Все изменения границ между республиками с обозначением географических названий населенных пунктов, рек, гор и прочего утверждались только в ГУГК, а согласованные между ними изменения вносились в дежурную карту ГУГК. После чего республики получали копии дежурной карты с внесенными изменениями. В частности, Азербайджанская ССР и Армянская ССР получили такие копии при согласованном изменении границы. В принципе, Баку и Ереван могли провести демаркацию и делимитацию и без содействия третьей стороны. Однако из-за нечистоплотных намерений Армении, которая по-прежнему торпедирует процессы демаркации и делимитации в стремлении урвать хоть что-то от территории Азербайджана, президент Путин выступил как представитель нейтральной стороны с предложением использовать топографические карты, находящиеся в Генштабе Вооруженных сил РФ. К слову, гражданские карты времен ГУГК находятся сейчас в картохранилище Роскартографии.

- На ваш взгляд, у Армении есть какие-то лазейки, с помощью которых она может рассчитывать на часть нашей территории?

- Обмануть с обозначением границ Азербайджанской ССР нас никто не сможет. Тем не менее очень важно, чтобы в процессе демаркации и делимитации принимали участие опытные азербайджанские картографы. У нас есть комиссия, в которую входят эксперты ООО "Геодезия и картография", эксперты ГНКАР и др. Копии карт с точным обозначением границ АзССР, о которых говорил президент Путин, хранились раньше в Госкомитете по землям и картографии, а затем их поместили в картохранилище ООО «Геодезия и картография» при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

- Но Путин говорил о картах Генштаба российской армии. В чем разница между военными и гражданскими картами политико-административного деления в СССР?

- Принципиальной разницы в военных и гражданских картах с обозначением внешних и внутренних границ республик СССР нет. Военные карты – это те же карты ГУГК, только с обозначением наземных объектов, представляющих интерес при организации обороны и военных действий. В 50-60-е годы картография и геодезия практически были сферой оборонного ведомства СССР. Все профессиональные картографы были военнообязанными, носили погоны, а сама сфера была засекреченной. И сейчас в РФ есть институты военной топографии. ГУГК и Военно-топографическая служба СССР всегда согласовывали изменения в картах. Кстати, в военных ведомствах во всех странах мира существует служба геодезии и картографии. В советские времена в Казахском районе и в Баку, рядом с бывшим стадионом «Спартак», располагались военно-топографические подразделения. Когда распадался СССР, военные карты из казахской части поместили в картохранилище в Баку.

- Насколько точно по этим картам можно провести границу? Ведь часть территорий Азербайджана почти тридцать лет находилась под армянской оккупацией…

- На гражданских картах в зависимости от масштаба отображаются все объекты, находящиеся на горизонтальной плоскости. Эти карты не дают преимущество отображению какой-то одной сферы. Скажем, есть карты, которые отображают преимущественно транспортные сети, лесные ресурсы и др. То есть по картам, о которых говорил Путин, можно точно и объективно провести границу. На картах с объектами на территории в горизонтальной плоскости армяне могут попытаться перетянуть к себе часть территорий, спекулируя объектами, имеющими пространственную площадь, например, горы, холмы и др. Но наши специалисты могут рассчитывать физические различия площади в горизонтальном и наклонном измерении. То есть урвать от нашей территории даже квадратный метр армянам не удастся. Наиболее точно границу между Азербайджаном и Арменией можно провести по крупномасштабной карте 1:10.000. В этом не должно быть никаких сомнений.

- А часто армяне обращались в ГУГК с предложением передать им азербайджанские территории?

- Очень часто. Они также хотели заменить на своей территории все тюркские топонимы на армянские. К слову сказать, армяне большие мастера по части выдумывания на землях, которые никогда им не принадлежали, бесконечных «тигранокертов». В советское время ереванские чиновники часто обращались в ГУГК с сумасбродными предложениями о смене на армянский лад названий населенных пунктов, местностей, озер, рек… И периодически обивали пороги московских ведомств с якобы новыми «историческими картами», где наши земли представлялись как «исторические территории Армении». Надо сказать, что ГУГК негативно относилось к любым изменениям географических названий, поскольку топонимы гор, рек, озер фигурировали в советских государственно-хозяйственных документах. Впрочем, кое-что в изменении топонимов Еревану все-таки удавалось…

Что же касается границ с Азербайджаном, то это характерная для армян манера передергивать исторические факты. В советские времена они непонятно откуда извлекали абсолютно сомнительные, скорее всего, фальсифицированные карты якобы древней Армении и на их основании обращались в советские органы с просьбами пересмотреть существовавшие границы. К чему это привело уже в наше время, всем известно.

Кстати, мы подготовили карту гидронимов (названия водных объектов: рек, озёр и др.) Армении, составленную на основе армянских и российских источников. Так вот, в 30-40-е годы прошлого века 90 процентов гидронимов имели тюркское происхождения.

- А по каким картам большевики проводили границу между Азербайджаном и Арменией? Ведь на карте АДР граница проходит по середине озера Гекча…

- Вообще карта Южного Кавказа была создана после победы России над Персией. Русский царь отправил в 1837 году в Азербайджан экспедицию, которая подготовила документы с обозначением зон размещения существовавших объектов и их параметры от Черного моря до Каспия. После распада Российской империи Азербайджанская Республика официально имела территорию в 120 тысяч кв. км. Как известно, в результате политических игр территория республики сократилась до 86,6 тысячи кв. км.