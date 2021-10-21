Акар напомнил о предупреждении Турции

Анкара уважает территориальную целостность и суверенитет всех соседних стран, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, говоря о проводимых ВС Турции операций в Сирии и Ираке, передает Anadolu.

«Единственная наша цель – террористы, угрожающие безопасности Турции», - сказал турецкий министр.

Акар особо подчеркнул, что официальная Анкара неоднократно заявляла, в том числе союзникам по НАТО, что не допустит формирования у своих южных границ зоны, подконтрольной террористическим формированиям, что и было сделано в рамках операций ВС Турции.

Турецкий министр также привлек внимание к договоренностям Турции с Россией и США по Сирии: «Турция неукоснительно выполняет все обязательства, истекающие из этих договоренностей. Той же позиции должны придерживаться Москва и Вашингтон».