Родственники армянских диверсантов, задержанных в Азербайджане, уже оставили надежду на правительство Армении и ищут способы связаться с бывшим командиром российских миротворцев, дислоцированных в Карабахе, Рустамом Мурадовым, чтобы вернуть своих преступников на родину, пишут армянские СМИ.

В частности, как отмечается, один из госслужащих Армении некий Борис Авагян, который якобы является одним из приближенных Мурадова в Армении, отправил бывшему командиру миротворцев письмо, в котором рассказал о том, что к нему обратился гражданин Армении и попросил Авагяна помочь связаться с Мурадовым, мол, только он может помочь в освобождении брата из заключения в Азербайджане.

Сообщается, что гражданин якобы увидел в азербайджанских СМИ видео, на котором и узнал своего брата диверсанта, однако несмотря на многочисленные обращения в правительство Армении ему все еще не удалось получить информацию о родственнике, и теперь он надеется только на авторитет Мурадова.