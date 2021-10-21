Какую работу и зарплату предлагают в Карабахе
После освобождения оккупированных территорий Азербайджана на госпортале социальной защиты населения стали публиковаться вакансии для желающих работать в Карабахе.
Самыми востребованными являются трудовые кадры в сфере общественных работ, водители, разнорабочие, складчики, работники сферы здравоохранения и уборщики.
Самую высокую зарплату могут получать формовщики, полевые менеджеры на стройках, автоэлектрики, электрики. Так, оклады полевых менеджеров достигают 1700 манатов, формовщиков – 900 манатов, электриков – 800 манатов, автоэлектриков и водителей бетономешалок – 700 манатов.
Работники сферы здравоохранения, продавцы, лаборанты, бухгалтеры и кассиры в случае трудоустройства получат зарплату в пределах 300-400 манатов, официанты и почтальоны – 250 манатов, садовники – 280 манатов.
Большая востребованность в портных, дизайнерах и швеях, которым предлагают зарплату в 500 манатов. Разнорабочим предлагают 590 манатов.