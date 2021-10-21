В России коронавирус вышел из-под контроля: третий день антирекорд

В России за прошедшие сутки зафиксировано 37 678 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Это очередной максимум суточной заболеваемости с начала пандемии. Суточный прирост заразившихся COVID-19 бьет рекорды третий день подряд. 21 октября он впервые превысил 36 тыс. человек, на следующий день показатель составил 37,1 тыс.

Умерли за прошедшие сутки 1 075 человек, у которых был подтвержден COVID-19, что также является антирекордом.

Всего, по данным оперативного штаба, в России коронавирусом заразились 8 205 983 человека, умерли — 229 528 человек.

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией президент РФ Владимир Путин объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Регионам с наиболее сложной эпидемической обстановкой разрешено ввести режим нерабочих дней раньше.