Дело таинственного киллера-азербайджанца: еще двое арестованы

Их задержали в городе Лимасол, ожидается, что в отношении них суд вынесет решение об аресте. Также ожидается, что суд продлит срок пребывания под арестом 38-летнего киллера-азербайджанца (его личность все еще не указывается).

В рамках расследования по делу киллера-азербайджанца с российским паспортом, которого отправили на Кипр для убийства израильских бизнесменов, полиция задержала еще двоих подозреваемых. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на кипрские источники, задержанными являются местные жители 25 и 32 лет.

Как сообщалось ранее, киллер был задержан 27 сентября, вскоре после пересечения им контрольно-пропускного пункта "Агиос Дометиос" между греческой и турецкой частями Кипра. Было установлено, что азербайджанец за 10 дней до ареста вылетел из России в аэропорт Ларнака на Кипре. Полиция следила за ним несколько дней. Мужчина привлек внимание Службы внешней разведки во время встречи с несколькими официальными лицами. Киллер пытался, не привлекая внимания, перемещаться между греческой и турецкой частями Кипра; он сошел с электросамоката недалеко от села Ангоми и сел в арендованный автомобиль, когда его задержала полиция. При обыске в его машине был обнаружен пистолет с глушителем и три мобильных телефона. Сообщается, что он был направлен на остров иранскими органами спецслужб для убийства израильских бизнесменов. Об этом заявило израильское правительство, однако на сегодня правительство Кипра пока так и не выдвинуло официальной версии в связи с мотивами киллера.

Информации о двух новых задержанных подозреваемых пока нет, но отмечается, что один из них проживает в городе Пафос и контактировал с киллером.

Ранее был задержан 25-летний пакистанец – курьер-доставщик еды, который также был в контакте с киллером. Предполагается, что киллер взял у него спецодежду сотрудника службы доставки еды и планировал совершить убийства в офисе, проникнув туда в качестве доставщика еды.

Согласно другой информации, в отеле на Северном Кипре, где остановился азербайджанец, был обнаружен пистолет Glock, по всей вероятности, принадлежавший ему. А пистолет обнаружил грек-киприот, который остановился в соседнем номере. Согласно заявлению, грек видел, как азербайджанец прятал завернутый в целлофан пистолет за холодильником, и как только азербайджанец покинул отель, грек извлек пистолет и связался с редакцией одной из кипрских газет, сообщив об этом. Редакция же газеты оказала посредничество в передаче пистолета сотрудникам полиции. Однако кипрская полиция не дает никаких комментариев по этому поводу.