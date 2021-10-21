В США рассекретили новые данные о происхождении коронавируса

Коронавирус, скорее всего, не является биологическим оружием или результатом генной инженерии, более того, летучие мыши тоже оказались ни при чем, к такому выводу пришли эксперты из США, сообщает портал CGTN.

По мнению ученых, коронавирусы летучих мышей мало связаны с COVID-19 и потому эти животные не могли стать причиной пандемии. Коронавирус появился вследствие вирусной эволюции.

Отмечается, что вирус может передаваться людям непосредственно или через еще неопознанных промежуточных хозяев-животных. С этим тезисом согласны и спецслужбы Штатов. При этом, как отмечают специалисты, окончательного ответа пока нет, а потому дезинформация по этому поводу будет продолжаться.