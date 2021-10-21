Теплое воскресенье без дождей обещают синоптики
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 12-14, днем 18-21, в Баку ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.
Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром местами туман, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 16-21, в горах ночью - 0-5, днем - 5-10 градусов тепла.
По прогнозам синоптиков, 24 октября на Апшероне ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.