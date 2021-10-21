На Аляске будет построен ядерный реактор

Командование ВВС США планирует к 2027 году разместить на Аляске экспериментальный ядерный реактор, сообщает The Drive.

Отмечается, что ядерная установка будет построена в 42 километрах от Фэрбенкса и в 177 километрах от Северного полярного круга на базе Эйлсон, на которой содержатся истребители F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II. Реактор заменит угольную электростанцию, эксплуатация которой способствует загрязнению атмосферы, а также сопряжена с логистическими и финансовыми трудностями.

Предполагается, что в дальнейшем подобные ядерные реакторы будут использоваться для обеспечения электроэнергией труднодоступных районов.