Меркель рассказала о политическом сигнале в цвете ее одежды и разногласиях с Путиным

Также Меркель заметила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи: «Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на вопрос журналистов газеты Süddeutsche Zeitung о том, подбирала ли она цвет своей одежды при определенных встречах в ходе своей работы.

А в одном из интервью Меркель заявила, что еще в 2001 году во время выступления президента России Владимира Путина в Бундестаге поняла, что у нее есть серьезные разногласия с главой РФ.

Она уточнила, что в то время как для Путина распад СССР является печальным фактом, в ФРГ, напротив, рады окончанию холодной войны, а также поддерживают германское и европейское единство.

«Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства... Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины - практически рядом с Евросоюзом - дойдет до таких военных столкновений», — сказала канцлер.

Владимир Путин выступил в Бундестаге 25 сентября 2001 года. Он тогда напомнил о давних традициях российско-германских отношений, о том вкладе, который внесли немцы в развитие российской экономики и культуры, затронул вопрос обеспечения глобальной безопасности и другие темы. Основную часть своей речи глава государства произнес на немецком языке.