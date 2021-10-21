Киргизия закупит турецкие и российские беспилотники

Киргизия закупит у Турции и России беспилотные летательные аппараты, заявил на пресс-конференции в Бишкеке президент страны Садыр Жапаров. Об этом сообщает ТАСС.

«В Турции и России мы покупаем ударные беспилотники», — заявил Жапаров. По его словам, Бишкек с помощью Москвы в настоящее время также занимается ремонтом своих реактивных самолетов. «На это выделяются деньги, это не бесплатно», — подчеркнул киргизский лидер.

Ранее о намерении приобрести турецкие «Байрактары» и российские БПЛА «Орлан-10» рассказал вице-премьер и председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.