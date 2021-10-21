В Минтруда рассказали о работе с обращениями граждан

В январе-сентябре текущего года Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана и его структуры приняли 343 469 граждан. Из них 2 366 были приняты руководством министерства и его структур (в видеоформате), 341 103 – в приемных центрах министерства и его структур, рассказали haqqin.az в Минтруда.

За 9 месяцев текущего года было обеспечено предоставление ответов на письменные и электронные обращения 960 223 граждан.

Из всех обращений на 313 215 были предоставлены ответы со стороны министерства и его структур, на 594 762 – со стороны горячей линии 142, на 52 246 – посредством соцсетей.

Каждое обращение было рассмотрено согласно требованиям законодательства, было обеспечено принятие соответствующих мер по вопросам, нашедшим отражение в обращениях граждан.