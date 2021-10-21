На берегу Каспия нашли противотанковую мину фото; видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета в прибрежных водах Каспийского моря на территории города Ленкорань.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, на место происшествия незамедлительно была отправлена группа пиротехников из Службы спасения особого риска МЧС.
В результате предпринятых мер было обеспечено безопасное дистанцирование людей на территории и временно ограничен доступ туда посторонних лиц.
При осмотре территории было установлено, что обнаруженный взрывоопасный предмет представляет собой противотанковую мину ТМ-57, пригодную для боевого применения без взрывчатки. Взрывное устройство было вывезено с территории на автотранспорте специального назначения для дальнейшего обезвреживания.
Отмечается, что сотрудниками МЧС никаких других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и в непосредственной близости во время осмотра обнаружено не было.
Также на основе информации, поступившей на горячую линию МЧС «112», сотрудниками ведомства были обнаружены и вывезены для обезвреживания 3 ручные гранаты F1, не содержащие взрывчатки, но пригодные для применения, обнаруженные сотрудниками ОАО «Азеришыг» во время раскопок, проводимых на территории города Сумгаит.