В результате предпринятых мер было обеспечено безопасное дистанцирование людей на территории и временно ограничен доступ туда посторонних лиц.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, на место происшествия незамедлительно была отправлена группа пиротехников из Службы спасения особого риска МЧС.

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета в прибрежных водах Каспийского моря на территории города Ленкорань.

При осмотре территории было установлено, что обнаруженный взрывоопасный предмет представляет собой противотанковую мину ТМ-57, пригодную для боевого применения без взрывчатки. Взрывное устройство было вывезено с территории на автотранспорте специального назначения для дальнейшего обезвреживания.

Отмечается, что сотрудниками МЧС никаких других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и в непосредственной близости во время осмотра обнаружено не было.

Также на основе информации, поступившей на горячую линию МЧС «112», сотрудниками ведомства были обнаружены и вывезены для обезвреживания 3 ручные гранаты F1, не содержащие взрывчатки, но пригодные для применения, обнаруженные сотрудниками ОАО «Азеришыг» во время раскопок, проводимых на территории города Сумгаит.