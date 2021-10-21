Кремль о встрече Путин - Алиев - Пашинян: Сообщим об этом

Если договоренность о проведении саммита РФ - Азербайджан - Армения будет достигнута, Кремль своевременно сообщит, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что встреча лидеров России, Азербайджана и Армении - Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна может состояться в Москве в первой декаде ноября, ожидается, что стороны подпишут трехсторонние заявления.

"В случае, если такая договорённость будет достигнута, мы своевременно сообщим об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли в Москве в первой декаде ноября запланирована встреча лидеров России, Армении и Азербайджана.