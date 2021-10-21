Киргизия отказала США

Власти Киргизии не рассматривают возможность размещения в стране военной базы США, заявил в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров. Об этом сообщает ТАСС.

Президент напомнил, что в киргизском городе Кант уже есть российская база. «Нам хватит одной базы», — сказал Жапаров, отвечая на вопрос о возможности открытия в Киргизии американской военной базы.

По его словам, Киргизия не хочет «играть в кошки-мышки с влиятельными странами, размещая у себя две базы».

Американская база была открыта в бишкекском аэропорту Манас в 2001 году и предназначалась для поддержки операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане.