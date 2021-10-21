Белорусского «Сноудена», передавшего видео пыток в российских тюрьмах, объявили в розыск

Белорус Сергей Савельев, передавший правозащитному проекту Gulagu.net видеозаписи о пытках в российских тюрьмах, объявлен в розыск. Информация об этом размещена в базе МВД РФ. В графе «Основание для розыска» указано, что мужчина «разыскивается по статье УК», какой именно, не уточняется. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно информации, Савельев, когда отбывал срок в колонии в Саратовской области по делу о торговле наркотиками, под видом обслуживания компьютеров скачивал видеофайлы из российских тюрем и после выхода на свободу передал жесткий диск с видеоархивом Gulagu.net. На прошлой неделе Сергей Савельев попросил убежища во Франции.

Gulagu.net — общественный проект, который занимается защитой прав заключенных и противодействием коррупции и пыткам в российской системе ФСИН.

Правозащитники начали публикацию видео пыток в российских тюрьмах в начале октября. Они обнародовали, в частности, видеозаписи из тюремной туберкулезной больницы в Саратовской области, на которых запечатлены изнасилования заключенных, которые якобы снимались в качестве компромата по заданию сотрудников УФСИН. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, был уволен начальник областного ФСИН. Дело передали в центральный аппарат СКР. Совфед и аппарат омбудсмена по правам человека готовят законопроект о введении наказания за применение пыток в колониях.

Ранее в интервью BBC 31-летний Сергей Савельев, ставший известным как белорусский «Сноуден» благодаря публикации видео о пытках и изнасилованиях в российских колониях, рассказал о жизни в колонии и после нее, а также о том, как ему удалось вывезти из страны крупнейший архив видеосвидетельств пыток в российских тюрьмах.