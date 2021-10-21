Трехманатной банкноты не будет
Центральный банк Азербайджана опроверг сообщения о введении в обращение новой банкноты номиналом в три маната.
Глава пресс-службы ЦБА Намик Алиев заявил, что банкнотный ряд национальной валюты Азербайджана находится на адекватном уровне. "Мы постоянно оцениваем потребность экономики в наличных деньгах и регулярно анализируем адекватность по платежам. Банкнотный ряд находится на уровне, достаточном для удовлетворения спроса всех сегментов экономики и осуществления платежей, а также полностью соответствует международно принятой практике", - сказал Алиев.