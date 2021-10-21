Ученые назвали коронавирус сезонным заболеванием

В статье отмечается, что ключевым вопросом с начала пандемии оставалось то, станет COVID-19 сезонным заболеванием или же будет вести себя одинаково активно на протяжении всего года.

Группа исследователей из Барселонского института глобального здравоохранения выяснила, что COVID-19 имеет схожий с гриппом сезонный характер распространения. Исходя из этого авторы исследования делают вывод, что коронавирус, скорее всего, станет регулярной сезонной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Computational Science.

Проанализировав данные по темпам распространения заболевания в 162 странах на начальной стадии пандемии, исследователи пришли к выводу, что более высокие темпы распространения инфекции связаны с более низкими температурами и уровнем влажности. В то же время, по мере роста данных климатических показателей, волны эпидемии ослабевали практически во всех изученных точках.

Эти выводы оказались верны для первой и третьей волны заболевания, однако вторая волна нарушает данную закономерность практически во всех странах. Подобное нарушение исследователи объяснили возобновлением туризма, массовыми скоплениями молодежи и даже кондиционированием воздуха.

Кроме того, результаты исследования подтвердили существенную роль передачи коронавируса по воздуху, характер которой, тем не менее, также меняется в зависимости от поры года – в условиях низкой влажности размер частиц аэрозолей уменьшается, а поэтому коронавирус передается куда более легко.