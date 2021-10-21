Эрдоган: Призывы Анкары к справедливости беспокоят Запад

«Призывы Турции к реформированию системы ООН, устранению несправедливости на мировой арене, вызывают недовольство среди определенных кругов на Западе», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

По его словам, колониальное мышление, популярное на Западе, формирует волну давления на Анкару, в том числе посредством «пятой колонны» в самой Турции. С этим же, по мнению президента, связана критика курса Турции на сближение со странами Африки.

Турецкий лидер подчеркнул, что лучшим ответом для критиков сближения Турции с африканскими странами является рост товарооборота и тесное сотрудничество самих стран Африки с Анкарой.

«Рано или поздно мы достигнем заявленной цели по вхождению в ТОП-10 самых развитых экономик мира. Усилия в данном направлении продолжаются с тем же упорством», - заявил Эрдоган.