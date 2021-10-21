В Грузии рассказали, сколько будет сидеть Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что у находящегося в тюрьме экс-президента страны Михаила Саакашвили никогда не будет привилегий.

"Кто ему мешает есть? Почему он голодает? Я хочу сказать всем, что осужденный Саакашвили никогда не будет привилегированным", - цитирует его Sputnik Грузия.

Глава грузинского правительства подчеркнул, что в грузинских тюрьмах содержатся несколько тысяч заключенных, о них тоже нужно заботиться: "Осужденный Саакашвили ничем не отличается, за исключением того, что он совершил гораздо более серьезные преступления перед нашей страной".

По его словам, Саакашвили будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет.