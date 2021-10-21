Неизвестный напал на губернатора Восточного Азербайджана

На нового губернатора иранской провинции Восточный Азербайджан Абедина Хоррама напал неизвестный мужчина и нанес ему пощечину.

ТАСС сообщает, что инцидент произошел во время церемонии представления Хоррама как нового губернатора, когда он вышел на сцену, чтобы выступить с речью. В это время неизвестный мужчина приблизился к трибуне и нанес политику пощечину. На церемонии присутствовал и министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.

После инцидента Хоррам вернулся на сцену. "Я не знаю этого человека", - сказал он, добавив, что прощает его.

Последние четыре года Хоррам занимал пост командующего силами Корпуса стражей исламской революции в провинции Восточный Азербайджан.