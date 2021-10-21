Турция и Грузия создадут совместное оборонное предприятие

Анкара и Тбилиси обсудят пути развития сотрудничества в сфере военной авиации и создания совместного предприятия в данном направлении. Соответствующее решение принято в ходе визита в Грузию представителей турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство обороны Грузии.

Сообщается, что генерального директора TUSAŞ профессора Темела Котила и его заместителя профессора Атиллу Догана в Тбилиси встретил замглавы Минобороны Грузии Зураб Азарашвили.