Турция и Грузия создадут совместное оборонное предприятие
Анкара и Тбилиси обсудят пути развития сотрудничества в сфере военной авиации и создания совместного предприятия в данном направлении. Соответствующее решение принято в ходе визита в Грузию представителей турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство обороны Грузии.
Сообщается, что генерального директора TUSAŞ профессора Темела Котила и его заместителя профессора Атиллу Догана в Тбилиси встретил замглавы Минобороны Грузии Зураб Азарашвили.
Представители TUSAŞ вместе с Азарашвили побывали на промышленных предприятиях грузинской компании ОАО «Тбилавиамшени».
Отмечается, что стороны обсудили создание совместного предприятия, направленного на развитие сотрудничества между Тбилиси и Анкарой и военно-авиационной промышленности, а также планы на будущее.