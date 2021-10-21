Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам», - об этом, как передает ТАСС, в ответ на заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, Карренбауэр обязана хорошо знать, чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы.

«Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готов именно НАТО», - подчеркнул Шойгу.

Министр отметил, что реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир.