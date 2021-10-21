Как турецкие саперы разминируют Джебраил и Агдам
Спецподразделения по обнаружению и разминированию (ÖMAT) Вооруженных сил Турции продолжают осуществлять вклад в разминирование освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана.
Anadolu пишет, что начиная с декабря 2020 года турецкие специалисты уничтожают мины и неразорвавшиеся боеприпасы в Джебраильском и Агдамском районах Азербайджана.
Турецкие военнослужащие шаг за шагом выявляют мины на всех участках, где высока вероятность наличия взрывных устройств.