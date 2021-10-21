Австрийского дипломата подозревают в связях с российскими спецслужбами
В Австрии от должности отстранен дипломат, посол в Индонезии, Иоганнес Петерлик, сообщает австрийская газета Kurier.
Согласно данным издания, причиной отстранения от должности послужила возможная причастность дипломата к утечке информации о происхождении вещества «Новичок».
В частности, Петерлик подозревается связях с российскими спецслужбами. По предварительным данным, дипломат передал российским спецслужбам результаты расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу происхождения вещества.
В прокуратуре Вены подозревают, что Петерлик злоупотребил своими должностными полномочиями и выдал служебную тайну. Предполагается, что формула нейротоксина была передана через бывшего менеджера Wirecard Яна Марсалека, который также сотрудничал с российскими спецслужбами и на данный момент скрывается.