Ереван опровергает: встреча Алиева и Пашиняна пока не планируется

Накануне армянский ресурс Aliq Media со ссылкой на «надежные дипломатические источники» сообщил о предстоящем новом мирном соглашении, которое якобы подпишут 9 ноября в Москве президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В сообщении указывалось, что при посредничестве президента России Владимира Путина Алиев и Пашинян подпишут два документа. О возможной встрече лидеров в Москве писало и РИА Новости со ссылкой на свои источники. Отмечалось, что трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении может состояться в Москве в первой декаде ноября. Согласно информации издания, по итогам переговоров ожидается подписание трехсторонних заявлений. На запрос агентства по данному вопросу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если договоренность о проведении саммита РФ - Азербайджан - Армения будет достигнута, Кремль своевременно сообщит об этом.

В МИД Армении решили прокомментировать распространившуюся в СМИ информацию в свойственной этому ведомству манере. Пресс-секретарь министерства Ваан Унанян заявил, что на данный момент никакой встречи премьера Армении с президентом Азербайджана не планируется. По его словам, есть предложения о встречах в разных форматах, они сейчас обсуждаются.

По версии Aliq Media стороны подпишут два документа: «Первый документ касается делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, в соответствии с которым Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга, основываясь на картах Генерального штаба министерства обороны СССР 1920-х годов». Второй документ касается разблокировки коммуникаций в регионе, в частности деталей создания дорог-коридоров, в том числе установления сообщения между Азербайджаном и Нахичеваном.

Унанян отмечает, что разговоры на эту тему и «сведения, распространенные определенными кругами», носят провокационный характер и не соответствуют действительности.

Представитель МИД подчеркнул, что в вопросе делимитации и демаркации, а также открытия региональных коммуникаций свою готовность оказать консультативную помощь выразили остальные две страны-сопредседатели МГ ОБСЕ – США и Франция, а также Евросоюз.