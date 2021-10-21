Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:40

Накануне в сочинской резиденции «Бочаров Ручей» прошла встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. «Хочу сказать вам от имени всей нашей страны, всего нашего народа, что мы видим в вас очень близкого настоящего друга Государства Израиль», — сказал Беннет, обращаясь к Путину. К восторгу одних и разочарованию других, израильский премьер и российский президент проговорили около пяти часов и расстались крайне довольные друг другом. «Эпоха безграничного Нетаньяху», задававшая тон в российско-израильских отношениях, закончилась – но кардинального изменения в отношениях не произошло: Москва осталась дружелюбна и предупредительна к Израилю во всех его начинаниях – от сирийского конфликта до борьбы с иранской ядерной программой.

Достигнутые при Нетаньяху договоренности о чистом небе над Сирией для израильских ВВС полностью подтверждены, а «досадные недоразумения», такие как гибель в октябре 2018 года самолета-разведчика Ил-20 в сирийском воздушном пространстве, преданы забвению. «Военное сотрудничество с Россией по Сирии продолжается, и оно эффективно позволяет решать многие задачи. В последние годы здесь нет никаких изменений», - заявил высокопоставленный офицер ЦАХАЛ, когда Беннет еще только собирался лететь в Москву. Что примечательно – Израилю такое дружелюбие Кремля обходится совсем недорого. Достаточно ему сказать, что Россия играет большую роль на Ближнем Востоке, как Москва тут же впадает в благодушие и соглашается и дальше оставаться «настоящим другом Государства Израиль», не обращая внимания на то, что это просто слова, поскольку в регионе Иерусалим проводит политику без оглядки на Москву. Получила ли Россия технологии израильских БПЛА, которые так хотела иметь? Получили ли российские газовые компании контракты на месторождениях Восточного Средиземноморья? Список того, в чем израильтяне отказывают России, можно было бы и продолжить – но это вопросы к внешней политике Кремля, а совсем не к дипломатии Иерусалима, которая вполне справедливо отстаивает именно свои интересы.