Израиль может оказаться крайне нужным России по горячим следам
Накануне в сочинской резиденции «Бочаров Ручей» прошла встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. «Хочу сказать вам от имени всей нашей страны, всего нашего народа, что мы видим в вас очень близкого настоящего друга Государства Израиль», — сказал Беннет, обращаясь к Путину.
К восторгу одних и разочарованию других, израильский премьер и российский президент проговорили около пяти часов и расстались крайне довольные друг другом. «Эпоха безграничного Нетаньяху», задававшая тон в российско-израильских отношениях, закончилась – но кардинального изменения в отношениях не произошло: Москва осталась дружелюбна и предупредительна к Израилю во всех его начинаниях – от сирийского конфликта до борьбы с иранской ядерной программой.
Достигнутые при Нетаньяху договоренности о чистом небе над Сирией для израильских ВВС полностью подтверждены, а «досадные недоразумения», такие как гибель в октябре 2018 года самолета-разведчика Ил-20 в сирийском воздушном пространстве, преданы забвению. «Военное сотрудничество с Россией по Сирии продолжается, и оно эффективно позволяет решать многие задачи. В последние годы здесь нет никаких изменений», - заявил высокопоставленный офицер ЦАХАЛ, когда Беннет еще только собирался лететь в Москву.
Что примечательно – Израилю такое дружелюбие Кремля обходится совсем недорого. Достаточно ему сказать, что Россия играет большую роль на Ближнем Востоке, как Москва тут же впадает в благодушие и соглашается и дальше оставаться «настоящим другом Государства Израиль», не обращая внимания на то, что это просто слова, поскольку в регионе Иерусалим проводит политику без оглядки на Москву.
Получила ли Россия технологии израильских БПЛА, которые так хотела иметь? Получили ли российские газовые компании контракты на месторождениях Восточного Средиземноморья? Список того, в чем израильтяне отказывают России, можно было бы и продолжить – но это вопросы к внешней политике Кремля, а совсем не к дипломатии Иерусалима, которая вполне справедливо отстаивает именно свои интересы.
К тому же теперь у Израиля появились дополнительные рычаги, в которых он будет полезен Москве – нарастающая российская обеспокоенность действиями Ирана на широком фронте от Южного Кавказа до Сирии. И «Авраамовы соглашения», открывающие новую эпоху в отношениях израильтян и арабских стран. У России с Ираном не складывается категорически. Он не друг, хотя и не враг, отношения с которым укладывается в емкий английский политический термин «frenemy». В той же Сирии иранцы с упорством и трудолюбием кротов работают над созданием новых баз, заводов по производству оружия и всячески расширяют свое влияние в Дамаске за счет Москвы. А их поведение на Южном Кавказе просто в клочья рвет российское желание стабильности в этом регионе.
И Израиль с его «экзистенциональным» неприятием иранского режима может оказаться крайне нужным России. Тем более - сумел продемонстрировать гибкость, договорившись с арабскими режимами, а значит, сможет «замолвить перед ними словечко» об интересах Москвы в регионе.
Пятичасовой диалог с Путиным Беннет провел виртуозно, затронув два важных вопроса – и о памяти Великой Отечественной войны в Израиле сказал, и о возможности признания вакцины «Спутник V» не забыл. И теперь Израилю остается пожинать плоды этого визита. А нам – ожидать новых неожиданных дипломатических шагов Москвы, от которых Иран будет скрипеть зубами.