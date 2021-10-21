Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе проведенного сотрудниками Низаминского районного управления полиции на основании поступившей информации оперативно-розыскного мероприятия было установлено, что житель Лерикского района Эминали Гашимов занес данные своих земляков, проживающих в городе Баку, в электронную систему регистрации e-TƏBİB без их участия в процессе вакцинации и продал им поддельные COVID-паспорта по цене 40 манатов.

В рамках мероприятий по предотвращению незаконного оборота поддельных документов в Баку задержан человек, занимавшийся незаконной торговлей COVID-паспортами.

В ходе операции сотрудниками правоохранительных органов был также задержан Араз Амралиев, который пытался приобрести для себя и двух членов своей семьи поддельные документы.

При обыске у Э.Гашимова были обнаружены в мобильном телефоне фотографии около 300 граждан, прописанных в Лерикском районе, а также денежные средства, заработанные незаконным путем.

По факту в Низаминском РУП проводится расследование.