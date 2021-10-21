Талибы не виноваты, волейболистку убили родственники жениха

В частности отмечается, журналисты связались с братом Махджубин, который рассказал, что девушка погибла в первую неделю августа, до того как талибы установили контроль над Кабулом 15 августа.

Накануне в мировых СМИ появилась информация об обезглавливании талибами волейболистки молодежной сборной Афганистана Махджубин Хакими. Однако, как сообщает индийское издание Alt News, родственники погибшей опровергли информацию о причастности сторонников «Талибана» к гибели спортсменки.

«Она была убита не талибами. Смерть Махджубин наступила 5 августа, а ее тело было найдено в ванной в доме ее жениха в Кабуле. Он утверждал, что Махджубин покончила с собой», - рассказал брат 25-летней волейболистки.

Отмечается, что семья девушки подозревает в убийстве родственников ее жениха. Эту версию подтвердила и пользовательница Twitter Райхана Хашими. Она утверждает, что знала Махджубин лично.

«Она была членом команды Афганской национальной армии, и была убита родственниками за 10 дней до того, как талибы захватили Кабул», - написала женщина в соцсети.