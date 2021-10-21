МЧС отчиталось о проделанной работе и призвало население быть бдительным

За девять месяцев 2021 года на территории Азербайджана зарегистрировано 13 231 происшествие природного и техногенного характера. В результате эффективной деятельности сил Министерства по чрезвычайным ситуациям во время происшествий удалось спасти 36 человек. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 89%, или на 17 человек.

Кроме того, в связи с происшествиями, зарегистрированными за отчетный период, силами МЧС были эвакуированы 496 человек, что по сравнению с прошлым годом больше на 113 человек.

За 9 месяцев этого года в результате происшествий природного и техногенного характера погибли 36 человек, что меньше на 8 процентов по сравнению с прошлогодним показателем. Кроме того, 159 человек получили различные травмы.

Большинство зарегистрированных случаев приходится на происшествия техногенного характера, связанные с человеческим фактором, в частности на долю пожаров. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз призывает население быть внимательным и бдительным, строго соблюдать правила безопасности.