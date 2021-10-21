В Афганистане снова неспокойно

В результате вооруженного нападения в афганском городе Джелалабад погибли два боевика из вооруженных отрядов движения «Талибан», сообщает телеканал TOLO News.

По предварительным данным, талибы были убиты несколькими выстрелами, произведенными, предположительно, боевиком группировки «Исламское государство в Хорасане».

Ранее телеканал сообщил о взрыве в Джелалабаде, в результате которого погиб один ребенок, еще два получили ранения. По предварительным данным, инцидент произошел, когда легковой автомобиль наехал на мину, предположительно, подготовленную для транспортного средства талибов.

Сами талибы пока не прокомментировали эти два происшествия.