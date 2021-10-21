Кто подставил звезду Голливуда: детали расследования

Стали известны некоторые детали расследования шокирующего убийства оператора фильма-вестерна "Ржавчина" Галины Хатчинс. Как пишет "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на судебные документы, пистолет, заряженный одним боевым патроном, Алеку Болдуину передал помощник режиссера. Он выбрал один из трех стволов, подготовленных к съемкам, и со словами "не заряжено"кинул его актеру.

Сообщается, что оружие к съемкам готовила новичок в профессии 24-летняя Ханна Гутьеррес-Рид. Следствие изъяло оружие, из которого стрелял Болдуин, а также одежду актера со следами крови. Искусственная или настоящая это кровь, пока не уточняется.

Кроме того, следователи изъяли винтовки и боеприпасы, которые использовались на съемках в качестве реквизита. Власти выдали ордер на обыск ранчо, где снимали фильм.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала произошедшее на съемках трагедией и выразила соболезнования близким убитой и раненого.

63-летний Болдуин был допрошен полицейскими, однако никому не было предъявлено обвинение по поводу случившегося. Накануне Болдуин впервые прокомментировал произошедшее, сказав, что убит горем.

Между тем в американской прессе обсуждают версию заговора против Болдуина, который не скрывает своих политических взглядов и известен пародиями на бывшего президента США Дональда Трампа.